Вена, , 07:22 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал органы Евросоюза действовать решительно в отношении Турции, пишет 23 июля Welt am Sonntag.

«Я по-прежнему настаиваю на отмене переговоров с Турцией по членству в ЕС», — отметил министр в интервью изданию.

Брюссель должен четко определить свою позицию по отношению к Анкаре и стремиться налаживать сотрудничество как соседи, никак иначе».

Курц также выразил благодарность министру иностранных дел Германии Габриэлю Зигмару, который «наконец-то пересмотрел свое отношение на происходящую ситуацию в Турции».

Курц подчеркнул, что, согласно его мнению, «Турция делает все возможное, чтобы дистанцироваться от ЕС».

Несмотря на это, он назвал страну самой демократичной на Ближнем Востоке, но речь идет не о президенте и правящей партии, а о турецком обществе, «которое не боится выражать свое мнение и сотрудничать с оппозицией».

Напомним, двусторонние переговоры о членстве Турции в ЕС начались еще в 2015 году. Брюссель утверждает, что медленный темп объясняется большой ответственностью, которая лежит на Турции, а также невыполнением ею определенных условий.

Режим ЧП, «произвольные аресты» простых граждан, депутатов и губернаторов — все это тормозит переговоры о членстве Турции в ЕС.