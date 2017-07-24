Министр юстиции ФРГ одобряет возможное введение санкций против Польши

Варшава, , 07:02 — REGNUM Министр юстиции ФРГ Хайко Маас одобрил намерения Евросоюза рассмотреть возможное введение санкций против Польши в связи со «скандальной» судебной реформой, пишет 23 июля Die Tagesschau.

Он подчеркнул, что «ЕС не может просто наблюдать за тем, как независимость судебной системы в Польше подвергается угрозе», и поприветствовал рассмотрение Еврокомиссией конкретных санкций.

«Тот, кто не уважает правовое государство, изолирует себя политически», — отметил он в интервью Bild am Sonntag.

Напомним, в настоящее время на рассмотрении президента Польши Анджея Дуды находятся два законопроекта, один из которых расширяет полномочия парламента при назначении судей.

Если законопроекты будут приняты, то Еврокомиссия может запустить процедуру по предотвращению нарушения законов ЕС, то есть ввести санкций против Польши. В частности, Варшаву могут лишить права голоса в Совете ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что в случае введения санкций Варшава может обратиться в суд ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша рискует попасть под санкции Евросоюза