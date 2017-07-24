«Эрдоган поехал спасать Катар» — Die Tagesschau

Анкара, , 06:00 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился 23 июля в «турне» по ближневосточным странам в целях урегулирования дипломатического кризиса в Катаре, передает Die Tagesschau.

Ожидается, что он посетит три страны персидского залива и проведет переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«Никто не заинтересован в том, чтобы этот кризис тянулся и дальше», — отметил он перед вылетом в аэропорту Стамбула.

Президент начал свою поездку с Саудовской Аравии, где проведет два дня, затем отправится в Кувейт и в конце — в Катар.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия с ОАЭ, Бахрейном и Египтом разорвали дипломатические отношения с Дохой 5 июня, обвинив страну в пособничестве террористам.