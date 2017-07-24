Нетаньяху: Израиль не уберет металлодетекторы с Храмовой горы

Тель-Авив, , 05:51 — REGNUM Израиль не намерен сворачивать развернутые на Храмовой горе в Иерусалиме меры безопасности, и металлодетекторы останутся на месте не зависимо от того, что думают по этому поводу в Палестине. Об этом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил 23 июля, выступая на еженедельном заседании кабинета министров, передает Reuters.

Они (металлодетекторы) останутся на месте

Главе правительства Израиля вторит министр регионального развития: «», — министр подчеркнул также, что убийцы сами о себе ничего рассказывать не станут.

«Если они (палестинцы) не хотят входить в мечеть, то пусть не входят», — добавил Ханегби.

Напомним, очередной виток конфликта между Палестиной и Израилем разгорелся после того, как Израиль внес изменения в установившийся порядок доступа к мечети Аль-Акса, поставив на входе рамки металлодетекторов.

Власти Палестины выступили с резкой критикой одностороннего изменения порядка доступа к святыне, а по всей стране прокатились акции протеста. Руководство страны надеется отрегулировать отношения с Израилем на уровне международных площадок. Палестина обратилась в ООН с требованием обсудить сложившуюся опасную ситуацию.