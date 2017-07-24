Мартин Шульц опасается обострения кризиса беженцев

Берлин, , 05:37 — REGNUM Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц опасается нового «критического состояния» ситуации с беженцами, особенно в Италии, которая «больше всех остальных стран ЕС страдает от наплыва мигрантов в 2017 году», пишет 23 июля Die Tagesschau.

Под «критическим состоянием» он понимает ситуацию, похожую на ту, что происходила в 2015 году: из-за эскалации гражданских войн и ухудшения положения граждан в странах Ближнего Востока и Северной Африки поток беженцев хлынул в Евросоюз.

Тогда больше всех пострадала Германия, куда прибыли более миллиона человек, дополняет издание.

К тому же более трех тыс. мигрантов погибли, большинство из них утонули в Средиземном море.

Поэтому Шульц призвал страны-члены ЕС помочь Италии, куда с начала 2017 года прибыло почти 100 тыс. беженцев.

«Не может быть такого, чтобы в вопросе финансирования стран ЕС царила солидарность, а в решении проблем беженцев — нет», — подчеркнул Шульц в интервью изданию.

Он не исключил депортацию беженцев, а также предложил вести «совершенно иное экономическое сотрудничество» с африканскими странами, которое бы «действительно» помогало справляться с потоком миграции, а также сократить экспорт вооружения в африканские страны.

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