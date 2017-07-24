Пушков предрек двойной ущерб администрации Трампа

Москва, , 04:58 — REGNUM

Вводя демонстративные «наказания» в отношении России, президент США Дональд Трамп не сможет успокоить своих врагов, поскольку они ждут не антироссийских санкций, а импичмента президента. Такое мнение глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков опубликовал 23 июля в своем микроблоге сети Twitter.

По мнению российского сенатора, вводимые в отношении России ограничительные меры могут дважды навредить внешней политике США, ухудшив отношения не только с Москвой, но и с Брюсселем.

«Новые санкции против России не станут историей успеха (success story) для администрации Трампа, — заявил Пушков. — Они столкнут ее с ЕС и заблокируют нормализацию <отношений — прим. ИА REGNUM> с Россией».

В случае же, если президент США надеется снизить накал ведущейся против него политической борьбы, то результативность подобных действий, по мнению члена Совефеда, крайне сомнительна.

«Если Трамп подпишет закон о санкциях, своих врагов он не успокоит — они жаждут импичмента», — заявил Пушков, еще раз подчеркнув, что в результате лишь будет нанесен двойной ущерб: пострадают от отношения с Евросоюзом, и с Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США поддерживает «жесткую позицию в отношении России, особенно в том, что касается введения… санкций». В связи с чем, законопроект об ограничительных мерах в отношении РФ, Ирана и КНДР может быть подписан.

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