Около 70 человек задержаны полицейскими во время протестов в Анкаре

Анкара, , 04:36 — REGNUM Десятки людей были задержаны турецкими полицейскими во время протестной акции в Анкаре. Одному из задержанных полицейские сломали руки, сообщает 23 июля Gazete Karınca.

Несколько сотен граждан Турции вышли на улицы Анкары для участия в акции против репрессивных действий властей, задержавших двух преподавателей. Задержанных обвиняют в причастности к запрещенной в стране революционной организации.

Полиция Анкары применила против участников акции водометы и слезоточивый газ. Около 70 человек были задержаны полицейскими. Сообщается также, что у одного из протестантов при задержании оказалась сломана рука.

Большая часть задержанных полицейскими будет отдана под суд, 16 человек было отпущено на свободу после окончания акции.

Сообщается, что учителя объявили голодовку в марте в знак протеста против своего увольнения. 23 июля стал 137-м днем голодовки преподавателей. Находящаяся под домашним арестом жена одного из задержанных Озакча также голодает уже 62 дня.

Напомним, массовые задержания и аресты в Турции начались после неудавшейся попытки государственного переворота, произошедшего в стране 15 июля 2016 года. Сотни граждан обвиняются в причастности к организаторам путча, масштабные чистки прошли в госаппарате, армии, образовательной и культурной среде.