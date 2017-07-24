Юнкер призвал ЕС обсудить ответные меры на антироссийские санкции

Брюссель, , 02:48 — REGNUM Европейский союз должен немедленно рассмотреть возможные варианты ответных действий в отношении США, на случай если антироссийские санкции Вашингтона затронут интересы Брюсселя. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер, сообщает издание Financial Times.

Как следует из подготовленного к заседанию Еврокомиссии документа, Брюссель должен рассмотреть несколько вариантов сценария ответных действий на затрагивающие европейские интересы решения США.

В случае если энергетические или любые другие компании Европейского союза окажутся под давлением в связи с принятыми в отношении Москвы санкциями, Брюссель должен будет отреагировать немедленно, считает Юнкер.

В качестве одной из основных мер называется требование к администрации США в создании «публичного или письменного заявления» о том, что вновь принимаемый пакет санкций не будет затрагивать интересы Европейского союза. Либо же предлагается признать антироссийские ограничительные меры недействующими на территории ЕС.

Если не удастся достичь соглашения на этом этапе, предлагается принять ответные меры в рамках норм ВТО.

Ранее в Еврокомиссии выразили озабоченность в связи с намерением США принять очередные антироссийские санкции без обсуждения с Брюсселем. Подобные односторонне вводимые меры могут привести к непредсказуемым последствиям, заявили в пресс-службе ведомства.

Подобные решения должны приниматься согласованно со всеми партнерами по G7, в противном случае действия США могут привести к массе неожиданностей и нарушить координацию между странами.

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