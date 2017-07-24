Пушков высмеял угрозы Порошенко о санкциях в отношении РФ

Москва, , 00:20 — REGNUM

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал саркастический комментарий по поводу прозвучавшей в адрес РФ угрозы со стороны президента Украины Петра Порошенко. Соответствующий комментарий российский сенатор опубликовал 23 июля в своем Twitter-аккаунте.

По мнению члена Совфеда, право Порошенко угрожать Москве санкциями весьма сомнительно.

«Порошенко пригрозил (?!) России новыми санкциями. Какими — украинскими? Или он уже от имени ЕС говорит?», — поинтересовался Пушков.

«Сам он может только биноклем грозить», — пошутил над украинским лидером сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 июля Порошенко заявил о том, что намерен во время предстоящих телефонных переговоров в нормандском формате «требовать немедленного обеспечения режима тишины» от России. В случае невыполнения требований, президент пригрозил усилением санкций против РФ.

Ранее в сети появилось множество сатирических комментариев по поводу опубликованной Порошенко фотографии с биноклем. Фото было сделано во время его визита в Грузию на границе с Южной Осетией, где президент Украины высматривал «секретную базу ФСБ».

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