Кустурица назвал воссоединение Крыма и РФ естественным

Симферополь, , 21:42 — REGNUM Воссоединение Крыма с Российской Федерацией — это естественный процесс. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил сербский режиссер Эмир Кустурица, прибывший 23 июля в Ялту со своей группой The No Smoking Orchestrа.

«В мире на одной стороне есть силы, которые разъединяют, а на другой стороне находятся другие, которые соединяют, — сказал Кустурица. — Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Я здесь, чтобы увидеть Крым, Ялту, которые в группе соединения».

При этом сербский режиссер добавил, что в Крыму не было войны, а был референдум, «на котором люди сказали: «Мы хотим жить с Россией». Это органический процесс, и я уверен, что это надо было делать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

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