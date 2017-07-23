«Народу Франции не понравилось уменьшение заботы о его безопасности»

Париж, , 20:04 — REGNUM Популярность Эммануэля Макрона, неожиданно взлетевшая пред президентскими и особенно, парламентскими выборами во Франции, стремительно пошла на убыль, констатирует испанская La Vanguardia, анализирующая данные соцопроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения IFOP (Institut français d'opinion publique).

«Рейтинг Макрона в течение июля потерял 10 пунктов, — пишет СМИ. — Надо сказать, что это очень неожиданный результат. Снижение популярности президента по сравнению с довыборным уровнем — явление обычное, но в порядке вещей считается падение на 3−5 пунктов. Нынешнее «пике» графика популярности Макрона похоже на провал: последний раз нетто подобное наблюдалось в 1995 году, когда Жак Ширак потерял в своем рейтинге 15 процентов».

Статистика свидетельствует, что деятельностью нынешнего хозяина Елисейского Дворца довольны 54% населения. Месяц назад таких было 64%. Число довольных работой премьер-министра Эдуара Филиппа снизилось с 64% до 56%.

«Популярность президента и премьер-министра уменьшилась после того, как ими была объявлена суть налоговой реформы, обещающей повышение государственных поборов, — утверждают авторы СМИ. — Стычка с начальником Генерального штаба Вооруженных сил тоже не добавила президенту баллов. В то время, как международный авторитет Макрона растет и укрепляется, французское население потихоньку отвыкает от выражения восторгов в адрес своего лидера».

«Медовый месяц главы Франции неожиданно закончился. Возможно, так быстро, как сам президент на это не рассчитывал, — с долей иронии констатирует британская The Sunday Express. — Теперь его наверняка ждет ожесточенное сопротивление проведению объявленных реформ. И наверняка с забастовками и уличными протестами».

«Пока самый молодой французский руководитель упивался своей победой и отшлифовывал выгодный международный имидж, сопротивляясь крепкому рукопожатию Дональда Трампа, по его национальному «портрету» побежали трещины, — отмечает корреспондент издания Лаура Моуат. — Макрон поскандалил с генералом Пьером де Вилье, сообщив о своем намерении сократить финансирование армии на 897 миллионов долларов, на что военный ответил, что не может нести ответственность за безопасность государства, которое не желает свою безопасность оплачивать. Если президент Франции рассчитывает, что он круто выглядел при этом и произвел благоприятное впечатление на свой народ, он сильно ошибся. Населению не понравилось, что о его безопасности станут беспокоиться меньше. И оно ответило теми результатами опроса, которые мы увидели».

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