Венесуэла: 200 000 тысяч военных на лице – хороший повод для переворота

Каракас, , 19:01 — REGNUM Вдохновленная успехом 24-часовой забастовки, состоявшейся в минвущий четверг, венесуэльская оппозиция пришла к окончательному выводу, что ей по силам сорвать проведение выборов в Конституционную Ассамблею, запланированным правительством Николаса Мадуро на будущее воскресенье, 30 июля, сообщает венесуэльское издание правительственной ориентации Ultimas noticias.

Согласно данным газеты, «блок руководства оппозиционными структурами «Круглый стол демократического единства» (MUD) объявил сегодня утром о переходе к решительным действиям против режима и его попыток уничтожить Конституцию страны. С этой целью будет проведена новая всеобщая забастовка, теперь уже продолжительностью 48 часов. Она назначена на среду и четверг предстоящей недели».

Если должных результатов эта акция не принес, то «MUD намерен в пятницу, 28 июля начать акцию «Взятие Каракаса» (La toma de Caracas)».

«Детальная программа этого мероприятия пока не оглашена, видимо, чтобы возможные действия противников правительства оказались неприятным сюрпризом для исполнительной власти, — пишет издание. — Однако прозвучавшее вслед за объявлением «плана на пятницу» заявление «в зависимости от результатов 48-часовй забастовки мы примем решение по нашим действиям в предстоящий уикенд» дает основание полагать, что одними призывами к гражданам не идти на избирательные участки оппозиционеры не ограничатся. Скорее всего, они попытаются перекрыть улицы и особенно в тех местах, где располагаются пункты голосования».

По данным венесуэльских корреспондентов испанского информационного агентства EFE, наблюдать за порядком во время голосования 30 июля будут 200 тысяч военных. Некоторые анонимные эксперты полагают, что такое развертывание силовиков может быть использовано «заинтересованными лицами» для введения чрезвычайного положения и перехода власти к генералитету, правда аналитики не берутся предсказывать, в интересах какой стороны эти военные будут действовать.

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