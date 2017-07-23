Партия антрацита из ЮАР прибыла на Украину

Киев, , 17:19 — REGNUM На Украину прибыло судно с углем антрацитовой группы из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом сообщает в воскресенье, 23 июля, пресс-служба украинского порта «Южный».

"Это уже второе судно типа Panamax с африканским углем, которое разгружается в ГП «МТП «Южный» с начала года, — заявил врио директора порта Виталий Жуковский. — К приему законтрактованных объемов антрацита для ТЭС мы готовы и планируем в 2017 г. принять еще как минимум 6 таких судов».

Отмечается, что выполнять работы по разгрузке судна будут выолнять портовые краны Tukan.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после объявленной блокады Донбасса на Украине возник острый дефицит угля антрацитовой группы, поставляемого, в основном, с востока страны.

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