Репетиция парада на Неве: белые кители, грозная сталь

Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ состоялась 23 июля в Санкт-Петербурге. На нее пришли посмотреть тысячи горожан и гостей Северной столицы.

В этом году в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День ВМФ торжества будут особенно масштабными. В связи с этим военным морякам и лётчикам морской авиации потребовалось несколько репетиций.

Первые тренировки состоялись в ночное время, а 23 июля парад можно было увидеть в режиме реального времени — в те же часы и минуты, как это будет в День ВМФ, 30 июля.

Для участия в параде, который одновременно пройдет на кронштадтском рейде и в акватории Невы, в Финский залив и главную городскую водную артерию пришли корабли не только Балтийского, но и всех других российских флотов, в том числе тяжелые атомные ракетные крейсеры Северного флота.

Для подготовки и проведения парада в Санкт-Петербурге впервые в дневное время разводят сразу четыре моста через большую Неву: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Движение по ним на время проведения репетиции парада было прекращено.

Автомобилистам на это время открыли для бесплатного проезда центральный участок Западного скоростного диаметра, а также предоставили бесплатную парковку на городских перехватывающих стоянках, чтобы дать возможность воспользоваться метро.

Как сообщили ранее в Минобороны России, в параде в Петербурге будут участвовать, в частности, новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», корвет нового поколения «Стойкий», большой ракетный катер «Димитровград».

Среди участников парада — малый ракетный корабль «Серпухов», уже принявший участие в боевых действиях: в 2016 году он нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по целям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

Вместе с прошедшими в кильватерном строю кораблями на репетиции в небе Петербурга предстали военные лётчики.

Истребители, бомбардировщики, транспортные самолеты — неотъемлемая часть современного российского флота. Они покажут своё мастерство и в день самого парада, если позволят погодные условия.

Главный военно-морской парад пройдет в акватории Невы 30 июля. В нем будут участвовать порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации. Парад будет транслироваться на шести больших экранах, которые установят на Сенатской, Биржевой и Дворцовой площадях и южной оградительной стенки Кронштадтского порта.

Парад продолжит большая праздничная программа. Для жителей и гостей Северной столицы будет открыт доступ на корабли, пришвартованные к набережной Лейтенанта Шмидта.

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