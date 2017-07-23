Инспекция Госдепа США прибыла в украинскую часть Донбасса

Киев, , 16:46 — REGNUM Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович начали визит в зону «АТО». Как сообщил 23 июля пресс-центр штаба «АТО», официальный визит представителей Госдепа США во главе со спецпредставителем по Украине Куртом Волкером в район проведения «АТО» начался с посещения штаба оперативно-тактического группировки «Донецк».

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Также в делегации представителей США — сотрудник Госдепартамента Лейн Бал, военный атташе при посольстве США в Украине полковник Пол Шмитт и другие должностные лица.

Делегацию из стороны Вооруженных Сил Украины сопровождали руководитель «АТО» на территории Донецкой и Луганской областей Александр Локота, директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Анатолий Петренко.

«Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий, структурой и организацией военным управлением и тому подобное», — сообщили в штабе.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ситуация на востоке Украины находится на стадии горячей войны, а не замороженного конфликта. Об этом он заявил, посетив прифронтовую Авдеевку.

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«Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни», — заявил Волкер.

Он подчеркнул, что его главная задача — «восстановить целостность и суверенитет Украины».

По словам Волкера, он прибыл на Донбасс, чтобы лично ознакомиться с деталями событий. Представители делегации США посетили школу и Авдеевский коксохимический завод.

По словам Волкера, после визита в Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне «АТО» с европейскими союзниками.