Киев, , 16:31 — REGNUM Российской Федерации грозят новые санкции, если план урегулирования конфликта в Донбассе не будет выполняться. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

«Во время телефонной конференции в нормандской формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины, — написал Порошенко. — В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита «Большой семерки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война вспыхнула на Украине в апреле 2014 г. после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ против мирных жителей Донбасса.