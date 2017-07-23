El Confidencial: Новым лидером Венесуэлы, скорее всего будет военный

Каракас, , 16:28 — REGNUM Выборы в Учредительное Собрание Венесуэлы еще не состоялись, срыв оппозицией голосования в Конституционную Ассамблею, назначенного президентом Николасом Мадуро на 30 июля не исключается. Но это не мешает испанскому аналитическому изданию El Confidencial уже сегодня рассматривать список персон, которые могут стать во главе государства в эпоху «после Мадуро».

Практически вся испанская пресса, за исключением может быть, коммунистической La Republica поддерживает венесуэльскую оппозицию. El Confidrencial — не исключение. Однако в качестве кандидата номер один на высший пост Венесуэлы тем не менее рассматривает одну из самых заметных фигур нынешнего правительства, а не оппозиции — министра обороны страны Владимира Падрино.

«Оливковые (так в Венесуэле зовут военных за цвет мундиров — прим ИА REGNUM ) влияют на жизнь страны больше, чем хотелось бы. Их во всех аспектах — экономическом, политическом, социальном — непропорционально много. Военных могут поднять восстание, причем может случиться так, что они не будут ни на чьей стороне, кроме своей собственной. Поэтому Падрино — самый реальный кандидат в новые президенты.

«Брат и сестра Родригес (Хорхе — экс-вице-президент страны, Делси — действующая министр иностранных дел) — умеренные политики, любящие покрасоваться перед камерами, но хватки, которая им может обеспечить занятие высшего поста, у них недостаточно».

«Генеральный прокурор Луиса Ортега Диас, перешедшая на сторону оппозиции. Она — вершина айсберга, в подводной части которого — военные, юристы, правоохранители. Общее количество поддерживающих ее определить невозможно, но с уверенностью можно считать, что она — кандидат номер два после Падрино».

«Мигель Родригес Торрес, бывший министр внутренних дел Николаса Мадуро. Чавист, вроде бы отошедший от дел, но способный вернуться в любой момент, о чем можно судить по его реплике «если ради преодоления кризиса я должен буду встретиться с дьяволом, я сделаю это». Торрес критикует и Мадуро и оппозицию, этакий серый кадринал, управляющий процессами, в том числе, возможно, дергающий за ниточки фигурой, именуемой Луисой Ортега».

Из оппозиционеров издание выделяет недавно освобожденного из тюрьмы и помещенного под домашний арест политика Леопольдо Лопеса, вице-президента Национальной Ассамблеи Фредди Гевару. Экс-кандидат в президенты Энрике Каприлес харизмы в глазах избирателей после проигрыша выборов 2013 года поубавил, считает издание.

Таким образом, согласно раскладу и характеристикам, приведенным El Confidencial, Венесуэлу, скорее всего, ожидает диктатура военных.

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