Наблюдатели ОБСЕ не замечают украинских обстрелов

Донецк, , 14:03 — REGNUM Полномочный представитель Донецкой Народной Республики, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин проинформировал, что выгодную украинской власти информацию о ситуации в Донбассе преподносит Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Об этом сегодня, 23 июля, сообщил представитель пресс-службы законодательного органа республики.

Пушилин напомнил, что 21 июля киевские силовики обстреляли Ясиноватую во время визита первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга. В тот же день заместитель главы ОБСЕ попал под обстрел ВСУ в районе населенного пункта Васильевка. При этом факты обстрелов не вызвали надлежащей реакции со стороны руководства ОБСЕ.

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«Заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг посетил населенные пункты Ясиноватая, Крутая Балка и Васильевка. В ходе этого визита подразделения 72 отдельной механизированной бригады ВСУ дважды открывали огонь из минометов калибром 120 мм. В частности, в 12.13 — по району н.п. Ясиноватая и в 14.35 — по району н.п. Васильевка, где на тот момент работали представители СММ ОБСЕ во главе с Хугом. Кроме того, украинские силовики предпринимали попытку перехватить и увести на свою территорию беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ», — отметил полпред ДНР.

В Донецкой Народной Республике обеспокоены подходом руководства ОБСЕ, который показывает предвзятое отношение к ДНР и ЛНР.

В свою очередь один из депутатов Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» заявил, что в Донецке придумали адекватно ответить международным наблюдателям с откровенно предвзятой позицией и теперь члены СММ ОБСЕ будут пересекать блокпосты республики в порядке общей очереди."В связи с предвзятым отношением к ДНР и ее жителям, и очковтирательством патрули СММ ОБСЕ будут пересекать наши КПП на общих основаниях в общей очереди», — отметил депутат В. Бердичевский.

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