«Мадрид начал давить на каталонскую независимость с помощью Минфина»

Мадрид, , 13:47 — REGNUM Хотя сообщая о создании испанским правительством «чрезвычайного секретного плана воспрепятствования каталонскому референдуму», пресса пиренейского королевства подчеркивала, что «введен он будет неожиданно 15 августа», реализовывать его начали уже сейчас, сообщает одно из ведущих изданий страны La Razón.

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Авторы редакционной статьи издания указывают, что «деньги — всему голова» и потому в Монклоа (рабочая резиденция правительства Испании — прим ИА REGNUM ) борьбу начали именно с удара по финансам сепаратистов:

«Мадрид решил усилить меры по контролю над расходованием каталонским правительством бюджетных средств. В Монклоа готовы к самому худшему сценарию, поэтому останавливать машину, создаваемую в Барселоне, начинают уже сейчас, пока она не на колесах. Заблокировать движущиеся детали и разобрать по винтику каркас — в этом смысл действий Мариано Рахоя и его команды».

«Рычаг, именуемый Министерством финансов уже начал давление. Женералитат (правительство Каталонии — прим ИА REGNUM ) предупрежден, что стоит ему только попытаться закупить урны для голосования (эти расходы бюджетом на 2017 год предусмотрены не были), как будут заблокированы субсидии из центра. Конкретно не названы, какие именно, но можно предположить, что средства, направляемые аптекам для компенсации стоимости лекарств (медикаменты, приобретаемые по рецептам государственных госпиталей и поликлиник, оплачиваются потребителями частично — прим ИА REGNUM ) до получателей не дойдут. Одного этого будет достаточно для того, чтобы часть населения поняла, что с сепаратистами им не по пути», — предполагают авторы.

По мнению газеты, «центральное правительство не будет прибегать к такой экстраординарной мере, как активация статьи 155 Конституции, допускающая приостановку действия автономного статуса региона и введения в нем внешнего управления. По крайней мере до того момента, пока не будут исчерпаны все возможности экономического воспрепятствования незаконному референдуму».

Все сегодня, по мнению аналитиков, упирается в конкретные политические фигуры, руководящие Каталонией: «они обещали независимость и на этих обещаниях были избраны. Теперь им надо либо исполнять обещания, либо уходить в отставку. Последнее — не хочется. А первое — все равно приведет к отставке, только еще какое-то время даст возможность порулить территорией».

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