Басманный суд заочно арестовал военного прокурора Украины

Москва, , 12:26 — REGNUM Басманный суд Москвы заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что по ходатайству следствия суд избрал в отношении находящихся в международном розыске прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачкова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Уточняется, что судебное заседание, на котором было принято это решение состоялось 20 июля.

Кравченко и Приймачкову предъявлены обвинения по части 2 статьи 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»). Детали этого уголовного дела не раскрываются

Однако, по данным украинских СМИ, военный прокурор Кравченко и следователь Приймачок расследуют на Украине уголовное производство в отношении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Кроме того, известно, что Кравченко является руководителем группы по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.