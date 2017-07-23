Сирийская армия освободила два населённых пункта к востоку от Ракки

Дамаск, , 10:22 — REGNUM Подразделения сирийской правительственной армии и отряды народного ополчения смогли освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) два населённых пункта, которые располагаются к востоку от Ракки. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает портал «Сурия аль-Эн».

Сообщается, что сирийской армии удалось освободить населённые пункты Дахиля и Эс-Сабха. Эти населенные пункты находятся рядом с известным газовым месторождением Сабхави. Контроль над ним также перешел к сирийским войскам.

Таким образом сирийская правительственная армия вышла к южному берегу Евфрата. Теперь сирийская армия создала угрозу для отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые уже несколько лет держат в блокаде Дейр-эз-Зор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни сирийской армии удалось освободить различные нефте‑ и газовые объекты, сосредоточенные к югу от Ракки.