«Британия начинает переговоры с США. Для Брюсселя это катастрофа»

Лондон, , 08:31 — REGNUM

«Брюссель бессилен вмешаться в двусторонние контакты Лондона и Вашингтона и предотвратить катастрофу, — такую перспективу рисует обозреватель британской The Daily Express Оли Смит. — Хотя Жан-Клод Юнкер и настаивал на том, что «пока не будет подписано соглашение по брекситу, поставить преграду де-факто он не способен».

«Формально Брюссель пока еще вправе диктовать условия британской стороне, поскольку процесс развода не завершен и Лондон считается вроде бы внутри Евросоюза. Но именно вроде бы, — отмечает автор. — Все помнят озвученную несколько недель назад реплику Терезы Мэй относительно того, что если у Великобритании нет права голоса, значит, и из ЕС она вышла. Поэтому Соединенное Королевство считает себя свободным от следования внутренним законам «Содружества 27-ми» и торговый представитель Альбиона Лиам Фокс летит через Атлантику на встречу с секретарем по торговле США Уилбуром Россом. В Европе гневаются и топают ногами, но эффекта от этого никакого».

Смит полагает, что такое неподчинение, демонстрируемое Британией подает плохой пример остающимся в Евросоюзе государствам, некоторые из которых наверняка захотя повторить трюк Лондона и провести свои переговоры за пределами ЕС и не прислушиваясь к его рекомендациям.

«Мы уважали законы ЕС, пока состояли в сообществе, — цитирует автор профессора Кембриджского университета Кристину Барнард. — Брюсселю не удастся помешать переговорам Великобритании и США, но он может попытаться запугать возможными санкциями Австралию и Новую Зеландию, с которыми Великобритания тоже хочет начать переговоры о торговле, но которые могут оказаться не столь смелыми, как США».

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