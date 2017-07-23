Из Сектора Газа по Израилю выпущена ракета

Тель-Авив, , 08:15 — REGNUM Армия обороны Израиля утверждает, что с территории Сектора Газа в сторону израильской территории сегодня, 23 июля, была выпущена ракета. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня в официальном Twitter-аккаунте израильской армии.

«Несколько минут назад с севера сектора Газа была выпущена ракета. Ракета взорвалась в воздухе. Данных о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что информация о пуске ракеты из сектора Газа появилась на фоне созыва внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, который должен обсудить палестино-израильское урегулирование.

Ранее Швеция, Египет и Франция обратились в ООН с призывом к срочному проведению совещания в связи с возникшей в Иерусалиме ситуацией.

Напомним, Израиль отправил дополнительный военный контингент на западный берег реки Иордан, где предположительно проживает палестинец, заколовший ранее трех израильтян.

Граждане Израиля были убиты в результате беспорядок и столкновений на входе в святилище Храмовой горы в Старом городе Иерусалима.

Стоит отметить, что последний раз ракеты из сектора Газа по Израилю палестинские боевики выпускали в конце июня 2017 года. Тогда ракета также не принесла никакого ущерба.

В ответ израильские самолеты атаковали позиции палестинских боевиков. Удары были нанесены по целям в северной и южной частях сектора Газа.