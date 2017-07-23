Пентагон: Россия представляет наибольшую военную угрозу для США

Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Российская Федерация имеет наибольший потенциал в военной сфере среди всех государств, которые представляют угрозу для Вашингтона. Об этом генерал Данфорд заявил 22 июля, выступая на конференции по безопасности в Аспене (США, штат Колорадо).

Данфорд прямо назвал Россию — «наиболее серьёзной угрозой» из тех, с которыми сталкиваются США.

В числе других угроз он назвал КНДР, Иран и Китай. Однако, среди перечисленных государств, которые якобы угрожают Вашингтону, Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере.

Он пояснил, что Российская Федерация обладает «крупнейшими совокупными возможностями» в военной сфере. У Москвы есть ядерный потенциал, сопоставимый с американским, есть возможность действовать в киберпространстве.

При этом Данфорд подчеркнул, что у США нет возможности концентрироваться лишь на одной из имеющихся угроз, тем более, что угроза со стороны России, по мнению генерала, не требует срочных действий.

А вот угроза со стороны Северной Кореи требует немедленных и решительных действий, подчеркнул генерал Данфорд. Он подчеркнул, что военные действия против КНДР не исключены.

«Многие говорили о возможности применения военной силы как о чем-то «невообразимом». Я бы сказал несколько иначе, это было бы ужасно, и это привело бы к таким человеческим жертвам, которых никто из нас не видел на своем век», — сказал глава Комитета начальников штабов.

Он добавил, что не считает возможность применения военной силы в ответ на рост ядерного потенциала КНДР «невообразимой».

"Что невообразимо — так это позволять получить возможность нанести ядерный удар по Денверу в штате Колорадо. Это для меня невообразимо», — сказал Данфорд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пхеньян формировал свою ядерную и ракетную программы в начале 2016 года. В ответ на это США и Южная Корея провели серию масштабных военных учений у границ КНДР.

Вашингтон считал, что тем самым продемонстрирует Пхеньяну решимость дать силовой ответ на дальнейшее развитие северокорейской ядерной и баллистической программ. Однако власти КНДР решили не сворачивать с намеченного пути и продолжили испытания.

Тогда США инициировал против КНДР санкции по линии Совета Безопасности ООН. Но и это пока не возымело никаких действий.

Россия и Китай выступили с совместной инициативой по снижению напряжённости на Корейском полуострове. Москва и Пекин предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные и баллистические испытания. При этом США и Южной Корее рекомендовано воздержаться от военных учений вблизи границ Северной Кореи. США эту инициативу отвергли.