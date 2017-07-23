МИД ФРГ: Из-за скандала вокруг турбин Siemens отношения с РФ ухудшатся

Берлин, , 07:54 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии считает, что российско-германские отношения находятся под угрозой дальнейшего ухудшения после скандала вокруг поставок газотурбинного оборудования производства фирмы Siemens на строящиеся электростанции в Крым. Об этом накануне, 22 июля, пишет издание Bild am Sonntag.

Сообщается, что МИД ФРГ по дипломатическим каналам напомнил российским властям об их обязательствах, и указал, что нарушения, подобные тем, что произошли с поставками турбин в Крым, приведут к значительному ухудшению отношений между Германией и Россией.

Также утверждается, что официальный Берлин получил заверения от Москвы в том, что приобретённые турбины Siemens предназначались не для строительства электростанций в Крыму.

Более того, германские СМИ утверждают, что президент Российской Федерации Владимир Путин якобы лично дал гарантии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о том, что турбины Siemens не будут поставлены в Крым.

Кремль эту информацию не комментировал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся после того, как западные СМИ сообщили, что две газотурбинные установки фирмы Siemens были переправлены в Крым для установки их на Севастопольской и Симферопольской тепловых электростанциях.

СМИ указали, что это является нарушением режима западных санкций, введённых против России.

Siemens заявила, что российская сторона якобы не имела права отправлять турбины в Крым, так как германский концерн это особо обговаривал при заключении контракта.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, о которых идёт речь, произведены в России и российской компанией. Других комментариев российские власти не предоставили.