Пентагон: Сирийские военные не применяли химоружие с апреля

Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад принял к сведению посыл США о недопустимости использования химического оружия против собственного народа и не применял его с апреля 2017 года. Соответствующее обращение 22 июля сделал глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд во время выступления на конференции по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

«Мне нравится думать, что Асад получил четкое сообщение о недопустимости использования химического оружия против собственного народа, а также о последствиях такого его применения. — цитирует представителя Пентагона агентство Sputnik. — Время покажет. Он не использовал его с того дня»

Напомним, после появившихся в СМИ обвинений сирийских правительственных сил в использовании химического оружия в отношении мирных граждан, Соединенные Штаты нанесли в ночь на 7 апреля 2017 года несколько ударов ракетами «Томагавк» по авиабазе сирийских правительственных сил Шайрат, с которой якобы осуществлялись вылеты самолетов, применивших химическое оружие.

Между тем каких-либо доказательств применения сирийскими войсками запрещенного вида оружия ни общественности, ни экспертам представлено не было.