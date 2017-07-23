Совет Безопасности ООН обсудит обострение палестино-израильского конфликта

Нью-Йорк, США, , 06:22 — REGNUM Очередную волну насилия, обнажившую масштабы противоречий между Палестиной и Израилем, обсудят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, назначенном на понедельник, 24 июля. Об этом 22 июля со ссылкой на пожелавших остаться неназванными дипломатов, сообщает Reuters.

Ранее Швеция, Египет и Франция обратились в ООН с призывом к срочному проведению совещания в связи с возникшей в Иерусалиме ситуацией.

Напомним, Израиль отправил дополнительный военный контингент на западный берег реки Иордан, где предположительно проживает палестинец, заколовший ранее трех израильтян.

Ранее сообщалось о смерти троих палестинцев, в результате беспорядков на входе в святилище Храмовую гору в Старом городе Иерусалима.