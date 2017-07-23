Около 70 жителей Афганистана похищены и семеро убиты в провинции Кандагар

Кандагар, Афганистан, , 05:54 — REGNUM Семьдесят жителей деревни в афганской провинции Кандагар были похищены боевиками в пятницу, 21 июля. В течение следующих суток семеро из них было убито и около 30 освобождено, сообщает 22 июля Agence France-Presse со ссылкой на заявление афганских полицейских.

«Талибы похитили 70 человек из своих домов в деревне по шоссе Кандагар-Таринкот в пятницу, и сегодня они убили семь из них, — цитирует агентство начальника полиции провинции Кандаган Абдула Разика. — Их тела были обнаружены сельскими жителями этим утром».

В похищении мирных жителей виновны члены радикальной исламистской группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уверены местные власти.

Между тем остаются неясными мотивы террористов. Обычно объектами подобных нападений становятся правительственные чиновники или правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 июля военные Афганистана отвоевали у талибов южный район провинции Гильменд, ликвидировав в общей сложности 50 террористов, военную технику и снаряжение.

Освобождение района имеет важное значение, поскольку ликвидируется угроза крупному городу Лашкаргах.

Напомним, исламистская группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), целью которой является установление на территории Афганистана, в 2003 году было признано Советом Безопасности ООН террористической организацией.

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