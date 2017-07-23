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Трамп послал миру 100-тонное сообщение о военной мощи США

Политика

И теперь союзники Вашингтона могут спать спокойно, а враги будут дрожать от страха

Вашингтон, 23 июля 2017, 05:19 — REGNUM  Новый авианосец ВМС США Gerald Ford был спущен на воду. В состоявшейся 22 июля торжественной церемонии принял участие президент США Дональд Трамп, сообщает The Washington Post.

По словам президента США, новый боевой корабль, стоимость которого составила 12,9 млрд долларов, сравним с «невероятным произведением искусства».

«Американская сталь и американские руки построили это сообщение в 100 тысяч тонн миру», — заявил Трамп, подчеркнув, что американская сила не имеет равных и с каждым днем становится все лучше и сильнее.

«Везде, где это судно прорежет горизонт, наши союзники успокоятся, а наши враги содрогнутся от страха, потому что все узнают, что Америка воспрянет, и Америка станет сильной», — выразил уверенность глава Белого дома, попросив Бога благословить этот военный корабль, а также всех, кто будет плавать на нем.

Морские испытания нового авианосца прошли еще в апреле, однако для развертывания его производства необходимо почти 780 миллионов долларов и более четырех лет, заявили эксперты.

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Военно-морской флот