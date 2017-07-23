Опрос: Макрон теряет поддержку французов

Париж, , 04:53 — REGNUM Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился на 10% в течение последнего месяца. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Ifop для французского издания Journal du Dimanche.

Центром изучения общественного мнения с 17 по 22 июля было опрошено 1947 респондентов. Всего за месяц с июня-месяца рейтинг самого молодого президента Франции снизился с 64 до 54%.

Падения рейтинга, по мнению экспертов, произошло на фоне широкой критики со стороны противников и поддерживающих их СМИ, вызванной рядом решений президента о сокращении бюджета. Некоторые принятые Макроном меры были названы «драконовскими».

Кроме того, возмущение вызвало противостояние президента и начальника главного штаба французской армии Пьера де Вилье, в результате которого последний был вынужден уйти в отставку.

Левая газета Liberation высказывалась на тему того, что авторитаризм Макрона является признаком того, что он «пьян от власти» и настало время ему «немного подрасти».

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