Слезоточивый газ и резиновые пули: полиция Каракаса разгоняет демонстрантов

Каракас, , 03:06 — REGNUM Боливарианская национальная гвардия начала разгон демонстрантов, вышедших на акцию против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули сообщает 22 июля El Universal.

Сообщается, что на улице Франсиско де Миранда национальная гвардия выставила кордон из бронемашин и полицейских со щитами на пути протестного марша, участники которого следовали к зданию Верховного суда.

После того как сотни молодых людей начали агрессивные действия против стражей порядка, закидывая их камнями и коктейлями Молотова, полицейские ответили, применив в отношении нарушителей слезоточивый газ и резиновые пули.

Несколько человек получили ранения, сообщает Reuters, в том числе игравший перед полицейскими национальный гимн 23-летний скрипач Уилли Артеага. Пострадавших доставили в больницу.

Артеага, получивший ранения в области лица, вскоре сообщил в Twitter’е, что резиновые пули не остановят «борьбу за независимость Венесуэлы», и уже завтра он вернется на улицу.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил о том, что выборы в учредительное собрание Венесуэлы будут обеспечивать более 232 тысяч военнослужащих, которые возьмут под охрану 14,5 тысячи избирательных участков страны.

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Напомним, беспорядки, вызванные политическим кризисом, продолжаются в Венесуэле уже несколько месяцев. Правительство президента страны Николаса Мадуро находится в конфронтации с парламентом. В стране проходят акции протеста как против действующего правительства, так и в его поддержку.