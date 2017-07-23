Республиканцы США могут не поддержать санкции против КДНР, Ирана и РФ

Вашингтон, , 02:29 — REGNUM

Добавление связанных с Северной Кореей вопросов в законопроект о санкциях в отношении России и Ирана может вызвать противодействие со стороны ряда представителей Республиканской партии США. Об этом со ссылкой на пожелавший остаться неназванным источник сообщает 22 июля Associated Press.

«Помощники конгресса заявили, что среди республиканцев сената может быть сопротивление, связанное с добавлением вопросов по санкциям в отношении Северной Кореи, но остается неясным, будут ли эти проблемы еще более задерживать принятие законопроекта», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о том, что сенат согласовал поправки в законопроект о санкциях в отношении Москвы, Тегерана и Пхеньяна. В случае принятия документа, президент США обязан будет отчитываться перед сенатом обо всех планируемых действиях в отношении России, Ирана и КНДР, включая смягчение санкций или другие изменение в двусторонних отношениях, после чего у сената будет 30 дней на одобрение или отклонение предложенных президентом мер.

Предполагается, что законопроект станет сигналом главе Белого дома Дональду Трампу по поводу его «сближения» с президентом России Владимиром Путиным.

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Как сообщало ИА REGNUM, с критикой законопроекта выступили в ЕС. В заявлении Европейской комиссии выразили недовольство односторонним рассмотрением США вопроса о санкциях и потребовали обсуждения данной темы с партнерами по G7.

В противном случае могут наступить «непредвиденные последствие», предостерегли Вашингтон в Еврокомиссии.

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