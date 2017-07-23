ЕС встревожен действиями конгресса США по усилению санкций в отношении РФ

Брюссель, , 01:19 — REGNUM Намерения конгресса США усилить антироссийские санкции вызывают беспокойство в Европейском союзе, в связи с чем ЕС призвал Вашингтон согласовывать подобные решения с партнерами по G7, передает 22 июня Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии.

В органе исполнительной власти Европейского союза предупредили США о возможности наступления «широких неизбирательных» и «непредвиденных последствий» принятия нового законопроекта об антироссийских санкциях.

Особую озабоченность Еврокомиссии вызывают возможные санкции в связи с усилиями ЕС по диверсификации источников энергии

«Мы высоко ценим единство, которое преобладает среди международных партнеров в нашем подходе в отношении действий России на Украине и последующим санкциям. Это единство является гарантией эффективности и надежности наших мер», — подчеркнули в европейском ведомстве.

Эффективность санкций будет значительно выше, когда они согласованы со всеми партнерами по G7, считают в ЕС. Односторонне вводимые меры способны привести к массе неожиданностей и нарушить координацию между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков крайне негативно оценил новый законопроект США об антироссийских санкциях.

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Напомним, представители республиканцев и демократов достигли консенсуса при подготовке законопроекта о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи. В случае принятия документа, рассмотрение которого в конгрессе назначено на следующей неделе, президент США Дональд Трамп должен будет предоставлять конгрессу отчет обо всех предполагаемых действиях в отношении РФ, Ирана и КНДР, включая смягчение санкций или налаживания дипломатических отношений.

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