Работа донецкой фильтровальной станции приостановлена в связи с обстрелами

Донецк, , 00:32 — REGNUM Находящаяся на линии разграничения донецкая фильтровальная станция (ДФС) вновь вынуждена прекратить работу в связи с обстрелами. Находящиеся вблизи объекта линии электропередач повреждены, сообщает 22 июля «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в коммунальном предприятии «Вода Донбасса».

«Около 19:30 работа Донецкой фильтровальной станции была остановлена, вблизи объекта повреждены линии электропередачи», — заявил представитель «Воды Донбасса».

В ближайшее время планируется эвакуация сотрудников станции, поскольку их нахождение на объекте представляется небезопасным.

В воскресенье, 23 июля начнется осмотр окрестностей ДФС, планируется определить масштаб и характер повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкая фильтровальная станция уже была обесточена в начале мая этого года, а в феврале объект подвергся захвату нацбатальонов ВСУ.

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ДФС является важным объектом инфраструктуры Донбасса, обеспечивающим водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения. Водоочистительный комплекс расположен между Авдеевкой и Ясиноватой и питает водой Донецк, Ясиноватую, Васильевку, Спартак, Авдеевку, Красноголовку и Верхнеторецкое.