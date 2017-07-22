Песков: Кремль «негативно» оценивает законопроект о санкциях США против РФ

Москва, , 23:32 — REGNUM Законопроект о новых ограничительных мерах США против Российской Федерации был принят «крайне негативно» в Кремле. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Крайне негативно», — ответил представитель Кремля, отвечая на соответствущий вопрос журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Голосование по данному документу планируется провести в палате представителей на следующей неделе.

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