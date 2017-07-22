Трамп: NYT сорвала попытку США убить главаря ИГ*

Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Представители газеты The New York Times (NYT) подозреваются в попытке сорвать операцию Вооруженных сил США по ликвидации главаря «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакр аль-Багдади. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Оплошавшая The New York Times сорвала попытку США убить самого разыскиваемого террориста, аль-Багдади, — написал глава Белого дома. — Их нездоровая повестка важнее национальной безопасности».

Другие подробности президент страны не привел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади может быть по-прежнему жив.

«Я полагаю, что он жив, и я изменю свое мнение, когда буду знать, что мы убили его, — сказал Мэттис. — Мы продолжаем охоту на него».

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