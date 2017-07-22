Пушков: Трамп может лишиться возможности контролировать санкционный процесс

Москва, , 21:53 — REGNUM От президента США Дональда Трампа требуют «крови в виде удара» по РФ в качестве ответа на ее мнимое вмешательство в избирательные процессы в США. Об этом, как передает RT, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя опубликованный на сайте конгресса США законопроект по санкциям против РФ.

«Если Трамп подпишет этот законопроект, то он лишается возможности контролировать санкционный процесс, потому что по законопроекту он переходит в руки Конгресса США, — заявил он. — Администрация будет связана в своих возможностях, и, конечно, такого Трамп тоже не захочет. Поэтому я не предвижу легкой судьбы у этого законопроекта».

Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России.

Читайте также: Конгресс США призвал продолжать противостоять «Северному потоку — 2»