Конгресс США призвал продолжать противостоять «Северному потоку — 2»

Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Властям США необходимо противостоять реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в законопроекте о санкциях США в отношении РФ и Ирана, обнародованном на официальном сайте Конгресса США.

«Продолжать выступать против реализации проекта «Северный поток — 2» с учетом того, какой вред газопровод наносит энергетической безопасности ЕС, развитию газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетическим реформам на Украине», — говорится в документе.

Взаимодействие между США и РФ в космической отрасли новые ограничительные меры не затронут.

Отметим, что 25 июля в палате представителей в США должно пройти голосование по законопроекту о новых ограничительных мерах против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток-2» строится для доставки голубого топлива из России в Германию через Балтийское море.