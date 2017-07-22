Клинцевич призвал США легализовать свое присутствие в Сирии

Москва, , 18:33 — REGNUM Если власти США захотят легитимизировать свое присутствие в Сирии, Российская Федерация может поддержать такое обращение к официальному Дамаску. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«То, что признал американский генерал, уже давно ни для кого в мире не является секретом, — отметил сенатор. — США действительно не имеют никаких законных оснований находиться в Сирии».

По его словам, нелегитимное пребывание США не способствует эффективной борьбе с терроризмом и призвал Вашингтон легализовать свое присутствие в Сирии.

«Почему бы не сделать следующий шаг, легитимизировав свое присутствие в этой стране, — говорит политик. — Не исключаю, что Россия вполне могла бы поддержать соответствующее обращение США к официальным властям Сирии, если оно, конечно, последует».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля глава Командования специальных операций США генерал Реймонд Томас признал отсутствие у США законных оснований для военного присутствия на территории Сирии.

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