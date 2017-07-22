«В Национальном Фронте изменится все. Кроме имени лидера»

Париж, , 18:13 — REGNUM Национальный Фронт Марин Ле Пен начинает акцию перезагрузки, сообщает парижский корреспондент испанской El Pais Марк Бассетс.

«Политическая организация планирует сменить имя, имидж и отказаться от идеи выхода страны из зоны евро, — свидетельствует журналист. — Французским крайне правым не удалось на волне популизма въехать верхом на белом коне в Елисейский дворец, хотя перспективы были, и все выглядело очень неплохо. А во время выборов в парламент ультранационалистов подкараулил полный провал, из которого теперь выбраться можно, только спрятав от истории свое неудавшееся прошлое. Неизменным останется только одно: руководить партией будет Марин Ле Пен, дочь основателя организации Жана-Мари Ле Пена».

По данным журналиста, «лидеры НФ (пока еще НФ) заперлись в пятницу в штаб-квартире партии в Нантере, пригороде Парижа на двухдневные дебаты, в результате которых организация должна обновиться. Это похоже на сеанс групповой психотерапии. Им предстоит выяснить, почему в год, когда ветры евроскептицизма, антиглобализма и антииммиграции дули сильнее чем когда-либо, им не удалось выветрить из голов избирателей веру в традиционные ценности и вознести таким образом популистов на вершину власти».

По мнению Бассетса, в Национальном Фронте «уже поняли, что против них сыграли их лозунги выхода из зоны евро и возврата к франку. Большинство французов, которые так же, как и Ле Пен, отрицательно относятся к нашествию пришельцев, в отказе от евро увидели их личные финансовые потери и потому на парламентских выборах от поддержки партии отошли. Макрон по сути выиграл на защите евро и отказе от возврата к франку».

Автор считает, что «сочетание «евро — франк» будет главным пунктом меняющейся программы НФ, а обо всем остальном мы узнаем в понедельник».

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