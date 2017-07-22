СБУ: Действия Агеева квалифицируются как терроризм

Киев, , 17:28 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет задержанного в Донбассе гражданина Российской Федерации Виктора Агеева в терроризме. Об этом, как передает УНН, заявил председатель ведомства Василий Грицак на брифинге.

«Действия Агеева квалифицируются как терроризм», — отметил он.

Грицак также добавил, что уголовное дело в отношении молодого человека, прибывшего на Украину через Белоруссию, будет расследовано в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2017 г. экс-военнослужащий ВС РФ Виктор Агеев, уволенный в запас в 2016 г, был взят в плен в районе с. Желобок Славяносербского района ЛНР. Захвату Агеева предшествовало столкновение группы бойцов одного из подразделений Народной милиции ЛНР с украинскими военными.

Украинская сторона называет Агеева «российским контрактником», однако в Минобороны РФ эту информацию опровергли, отметив, что военную службу по контракту мужчина никогда не проходил.

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