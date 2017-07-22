Заявление Порошенко о срыве «хлебного перемирия» запоздало

Луганск, , 16:45 — REGNUM В Луганской народной республике вызвало недоумение заявление президента Украины Петра Порошенко по срыву «хлебного перемирия», заявил в субботу, 22 июля, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа, которое было названо «хлебным».

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Президент Украины Петр Порошенко 21 июля заявил о срыве перемирия защитниками Народных Республик. За последние два дня в Донбассе погибли восемь украинских военных.

«Перемирие предполагает в себе то, что обстрелы прекращены. Как вы знаете, оно продлилось полчаса и было нарушено (24 июня) украинской стороной в районе участка предполагаемого разведения (сил и средств) № 1 в Станице Луганской. По истечении длительного времени Порошенко заявляет о срыве «хлебного перемирия», уже прошел месяц практически», — отметил Марочко.

Спикер выразил удивление, что президент Украины по какой-то причине только сейчас сделал заявление по этому поводу. «Комментарии, по-моему, не нужны. Но мы все равно надеемся на благоразумие украинских правителей», — сказал представитель Народной милиции.

Народная милиция ЛНР придерживается режима тишины и соблюдает минские договоренности. «Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем», — подчеркнул Марочко.

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Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.