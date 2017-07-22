Трампа возмутила статья в WP о якобы встрече Сешнса с Кисляком

Вашингтон, , 15:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп возмутился статьей газеты Washington Post о встрече российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с Джеффом Сешнсом, который сейчас занимает пост министра юстиции (генерального прокурора). Свое возмущение Трамп опубликовал сегодня, 22 июля, в своём Twitter-аккаунте.

Напомним, СМИ и раньше муссировали тему встреч Сешнса с Кисляком ещё в период предвыборной кампании в США. Ничего криминального в этих встречах не было, однако СМИ пытались представить их как грубое вмешательство России в американские внутриполитические дела.

И вот теперь Washington Post со ссылкой на источники пишет, что американская разведка якобы перехватила два разговора Сешнса с Кисляком, в ходе которых «по существу» обсуждалась позиция Дональда Тампа в отношении России.

Также источники заявили, что российский дипломат и советник штаба Трампа рассматривали перспективы отношений Москвы и Вашингтона, при этом затрагивая «имеющие значение для России» направления политики Белого дома.

Трамп в ярости написал в своём Twitter, что в отношении Сешнса произошла очередная утечка. Тем самым он косвенно подтвердил, что переговоры Сешнса с Кисляком действительно имели место быть.

«Новая утечка разведданных от Amazon Washington Post на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки… должны прекратиться!» — пишет Трамп.

Стоит отметить, что Трамп уже несколько разочаровался в назначении Сешнса на пост генпрокурора. Президент крайне негативно отнесся к решению Сешнса взять самоотвод в расследовании так называемого российского «вмешательства» в выборы в США.

«Сешнс никогда не должен был отстраняться, а если он собирался, то он должен был предупредить меня об этом перед вступлением в должность, и я выбрал бы кого-нибудь другого», — сказал Трамп в интервью The New York Times.