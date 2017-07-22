Похищенный СБУ житель ЛНР был осужден украинским судом

Луганск, , 15:49 — REGNUM На подконтрольной Киеву территории Луганской Народной Республики, в городе Северодонецке, местный суд на основании постановочного фото, сделанного сотрудниками СБУ, осудил похищенного в июне жителя Кировска Юрия Бровенко. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил представитель пресс-службы Министерства государственной безопасности ЛНР.

Бровенко вместе со своим товарищем Николаем Поповым были похищены украинскими диверсантами 4 июня из дома в прифронтовом поселке Донецкий. После вербовки сотрудниками СБУ Попов был отпущен домой для сбора сведений военного характера. По возвращению в ЛНР он сообщил о случившемся в МГБ ЛНР.Читайте также: Родителей защитников Донбасса избивают сотрудники СБУ

«Бровенко до сих пор находится на территории, подконтрольной киевским силовикам. По имеющейся у нас информации, Бровенко осужден Северодонецким судом на основании так сказать «доказательств» Службы безопасности Украины, среди которых основным стала постановочная фотография. Предпринимателя после пыток заставили взять в руки автомат и предоставили фотографию в качестве доказательства его участия в «незаконных вооруженных формированиях», — заявила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время незаконного задержания угрожали прострелить ему ногу.

«Пришел ко мне товарищ Бровенко Юрий в гости. Я его знаю как предпринимателя. Только он зашел, тут врываются в камуфляжной форме, в масках, с автоматами, положили нас на землю. Я сказал, что у меня нога больная. Они говорят: «Сейчас ногу прострелим, ложись». Я лег. Руки связали, вывели и повели», — рассказал подробности похищения Попов.

Силовики Киева заставляли силой на них работать, иначе запугивали тем, что отдадут радикальным националистам в «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Привезли в какой-то бункер, завели вовнутрь. Меня начали допрашивать, Юрия отдельно. Были они все в балаклавах, взяли мобилку и говорят: «Сейчас ты будешь говорить, что будешь сотрудничать с СБУ». Дали мне бумагу прочитать, они ее держали передо мной. Говорят, сказать, что готов сотрудничать с СБУ, и дали мне псевдоним. Потом говорят: «Если ты не будешь сотрудничать, мы тебя отдадим в «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Потом утром повезли еще в Северодонецк, в суд, Юрия не было. Дали документы, фотографии, четыре штуки, сказали узнать — кто здесь Юрий Бровенко. Я на фотографии расписался, но текст я не читал», — добавил он.

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Представитель МГБ ЛНР добавила, что украинская власть, не имеющая возможности подавить Донбасс военным путем, взяла на вооружение террористические методы.

«Министерство государственной безопасности вынуждено заявить, что действующий киевский режим, потерпев поражение в ходе вооруженного подавления народа, выступившего против государственного переворота, сконцентрировал свои силы на ведении террористической войны против республик Донбасса», — резюмировала Любенко.