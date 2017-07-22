Антитеррор в Саратовской области: выявлены многочисленные нарушения

Саратов, , 15:47 — REGNUM В Саратовской области в 2017 году выявлено 1322 нарушения в сфере обеспечения антитеррористической защищенности различных объектов. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области по связям со СМИ Татьяна Казаченко, в мае в адрес врио губернатора Валерия Радаева внесено представление об устранении нарушений и организации необходимой защиты объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального развития.

«В ходе прокурорских поверок в отдельных районах Саратовской области выявились факты ненадлежащего исполнения требований постановления правительства РФ от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов» в части неполноты сформированных перечней мест массового пребывания граждан, непроведения категорирования и разработки паспортов антитеррористической защищенности объектов», — констатировал Татьяна Казаченко.

По ее словам, выявлены нарушения, связанные с оснащенностью техническими средствами, в том числе системами видеонаблюдения, освещения, кнопками экстренного вызова полиции, несоблюдение пропускного режима.

«В 2017 году выявлено 1322 нарушения в сфере обеспечения антитеррористической защищенности различных объектов. Для их устранения внесено 477 представлений, в том числе 87 в органы государственной власти и местного самоуправления. В суды направлено 129 исков об обязании устранить имеющиеся нарушения. Все акты прокурорского реагирования удовлетворены, принимаются меры к их устранению», — отметила старший помощник прокурора области.

В области действует госпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года», общий объем её финансирования составляет 128 млн 296 тыс. рублей.

«В мае текущего года прокурором области Сергеем Филипенко в адрес врио губернатора Валерия Радаева внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере противодействия терроризму, в котором в том числе указывалось на необходимость надлежащей работы органов власти по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального развития. По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений, пять должностных лиц в министерствах привлечены к дисциплинарной ответственности», — пояснила Казаченко.

Как сообщалось ранее, ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью во всех субъектах РФ вызывает особую обеспокоенность у Генеральной прокуратуры. ГУ МВД РФ по Саратовской области отпиской ответило на запрос ИА REGNUM, содержащий конкретные вопросы о реальных инструментах, используемых в рамках программы обеспечения безопасности населения, в том числе в плане защиты школ, детских садов, больниц и мест массового скопления людей.

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«На ваш запрос сообщаю, что руководством и личным составом ГУ МВД по Саратовской области принимаются все необходимые меры по обеспечению защищенности мест массового пребывания людей, объектов образования и здравоохранения. Проводятся все необходимые мероприятия по защите граждан от противоправных посягательств», — указано в ответе полиции за подписью начальника отдела информации и связей Дмитрия Рассказова.

Вопросы руководству ГУ МВД региона были заданы после того, как 13 июля заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь во время заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ заявил, что власти всех субъектов РФ не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей.

«Особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью объектов, — подчеркнул Гринь. — Во всех субъектах прокурорами констатирован низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно отсутствие охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами», — отметил он.

При этом органами местного самоуправления в ряде субъектов РФ «длительное время не завершается категорирование мест массового пребывания людей по степени угрозы совершения террористических актов, без чего невозможно оформление паспорта их безопасности», указал Гринь.

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