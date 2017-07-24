Григорий Анисонян, , 13:36 — REGNUM

Агаси Манукович, недавно на новостном сайте Novostink.ru была опубликована статья о Вашей встрече с послом Армении в России. Незамедлительно в азербайджанской прессе появился материал, в котором Вас обвинили в сепаратизме.

— Эти пропагандистские выпады сегодня никого не удивляют, а главное, не воспринимаются всерьез. Известно, что я состою в азербайджанском так называемом черном списке. Что касается встречи с послом Армении в России, то она прошла конструктивно, мы обсудили широкий круг вопросов. Для нас большая честь быть принятыми на таком высоком уровне. Посольство Армении в РФ поддержало нашу инициативу отправить армянским школьникам книги о маршале Жукове. Большое иллюстрированное издание о военачальнике выпущено при содействии Государственной Думы РФ и участии нашей общественной организации. Мы хотим, чтобы армянская молодежь более глубоко узнала о вкладе маршала Жукова в Победу в Великой Отечественной войне.

Расскажите о деятельности Вашей организации и ее задачах.

— Мы создали нашу организацию, а точнее, были вынуждены это сделать во времена режима Саакашвили, когда в Самцхе-Джавахетии начались гонения на армян. Наше положение было очень серьезным, мы испытывали мощное давление со стороны грузинской власти. И необходимо было создать трибуну вне Грузии, с которой мы могли бы открыто говорить о наших проблемах, обсуждать острые вопросы, защищать армянское население Самцхе-Джавахетии в условиях дискриминации, нарушения прав человека и свободы мысли. Россия предоставила нам такую возможность.

Сегодня обвинения в сепаратизме сняты?

— В черный список меня и моих коллег внес лично Саакашвили. Он обвинил нас в «сепаратизме, поддерживаемом Кремлем». А между тем в Грузии хорошо известно, что вопрос об отделении края Самцхе-Джавахетия никогда нами не поднимался. У грузинской стороны не было тогда и нет сегодня никаких доказательств сепаратистской деятельности джавахкских армян. Ложные утверждения Саакашвили были растиражированы СМИ. Цель — дискредитировать нашу организацию, очернить ее в глазах грузинского населения, вызвать ненависть и породить агрессию грузин к нам, армянам Грузии. В условиях откровенного притеснения и давления во времена Саакашвили мы неоднократно выступали за автономию края Самцхе-Джавахетия в едином составе Грузии, за федеративное или конфедеративное устройство Грузии, позволяющее ей сохранить территориальную целостность, тем более что режим Саакашвили оказывал на национальные меньшинства огромное давление. Но автономия не означает отделение или присоединение к другой территории. Сегодня, когда Запад навязывает Грузии так называемые европейские ценности, которые чужды армянам, неприемлемы для нашего народа, мы говорим о культурно-национальной автономии. Это всего лишь статус, и он также не означает территориальное отделение. Статус культурно-национальной автономии позволил бы армянскому населению Самцхе-Джавахетии развивать свою культуру, сохранить свои народные традиции, свои национальные ценности. Навязываемые западные «ценности», кстати, чужды и самим грузинам. Сегодня ситуация в Грузии изменилась в корне. Азербайджан и Турция заинтересованы в распаде Грузии. В этих условиях мы твердо выступаем за ее единство. Целостность Грузии — в наших интересах.

Грузинские власти должны оценить Вашу позицию.

— К сожалению, мое имя до сих пор числится в черном списке, до сих пор я являюсь в Грузии персоной нон грата. Не могу поехать на свою родину, повидать дочь, родных, посетить могилы родителей. Лидеры Грузии меняются, политика остается. Складывается впечатление, что руководству страны нужен образ врага, тем более что у этого «врага» хорошие отношения с Россией.

Насколько реально, на Ваш взгляд, открытие железнодорожного сообщения из России в Армению через Абхазию и Грузию? Что препятствует этому?

— Открытие новой железной дороги Карс — Ахалкалаки — Тбилиси — Баку (КАТБ) эксперты считают для Грузии экономически невыгодным, тем более что она прокладывается на заемные средства соседей. Ее строительство продиктовано не экономическими, а политическими интересами. Открытие дороги Север-Юг оправданно со всех точек зрения. Абхазия несколько раз заявляла, что не будет возражать против возобновления этого железнодорожного сообщения. Все сопутствующие вопросы, как, например, определение местонахождения таможенных и пограничных служб, можно решить в рабочем порядке. Я думаю, что сама Грузия сегодня положительно настроена в отношении возобновления железнодорожного сообщения Сочи — Тбилиси — Ереван. Но нынешняя Грузия зависима от Турции и Азербайджана, которые потратили значительные средства на КАТБ с тем, чтобы отсечь Армению от глобальных региональных проектов и более туго заблокировать республику. Ни для кого не секрет, что Грузия зависима от Азербайджана, откуда получает дешевый газ. Из Турции — вооружения, и не только. Аджария уже полностью в турецких руках, турки активно инвестируют в хозяйство республики, и, если Турция сегодня перекроет дорогу в Аджарию, Грузия окажется в транспортной блокаде.

Существует ли опасность того, что Турция постепенно «оторвет» Аджарию от Грузии?

— Такая опасность есть, как и в крае Квемо-Картли, где преобладает азербайджанское население. Азербайджан наращивает свое присутствие в Квемо-Картли, выделяет большие средства, в первую очередь на социальную сферу. Грузинским властям следует обратить самое пристальное внимание именно на эти факты, а не искать сепаратистские настроения в Самцхе-Джавахетии, где их нет. Я убежден, что можно и нужно обсуждать горячие темы с холодной головой, искать пути сближения и на уровне народной дипломатии. Это касается также и армяно-азербайджанского противостояния. Можно, например, пригласить к диалогу армян и азербайджанцев, уроженцев Грузии, проживающих в Москве.

Но многие азербайджанцы, проживающие в России, не идут на контакт с армянами, опасаясь резкой реакции со стороны Баку.

— Надо двигаться вперед, несмотря ни на что, пусть и медленными шагами. Необходимо избавиться от враждебной риторики, перестать распространять деструктивные, насаждающие ненависть материалы и начать движение навстречу друг другу. Джавахкские армяне выступают именно за такой путь.

Но месседж Баку хорошо известен: пока вопрос о Нагорном Карабахе не будет решен в пользу Азербайджана, никакие переговоры невозможны. Армения должна быть готова к войне…

— Когда в Карабахе начинаются военные действия, джавахкские армяне не остаются в стороне. Как показали апрельские события 2016 года, в каждом городе как в Самцхе-Джавахетии, так и вне есть добровольцы, которые в любой момент готовы прийти на помощь соотечественникам в Карабахе. Так было в первую карабахскую войну.

Добилась ли Ваша организация определенных сдвигов в улучшении положения армянского населения в Самцхе-Джавахетии?

— Наша деятельность приносит результаты. Во времена правления Саакашвили в Джавахетии закрывались армянские школы, сокращалась численность армянских учителей, часы преподавания армянского языка. Урок математики, например, 25 минут заставляли проводить на грузинском языке и только 20 минут — на армянском. Сейчас ситуация выправляется. Не так давно министр образования Грузии Александр Джеджелава посетил с визитом Армению. Он официально заявил в Ереване, что в Грузии будет дан старт переподготовке учителей армянского языка. Прекращены гонения на армянских активистов, разрешено проводить митинги, можно свободно высказывать свое мнение.

Какова численность армянского населения в Джавахетии?

— Официальное название нашего края — Самцхе-Джавахетия. Район Цалка был специально присоединен Саакашвили к азербайджанонаселенному краю Квемо-Картли, чтобы «разбавить» армянское население. В Цалке, кстати, 30% армян, 20% — греков, остальные — приезжие из Аджарии, Сванетии и других областей Грузии. Если сравнить цифры переписи населения Самцхе-Джавахетии 2000 года и данные сегодняшнего дня, то последние будут значительно меньше. В течение целого ряда лет проводилась политика выдавливания — не создавались рабочие места, не развивалось сельское хозяйство, свернутыми оказались все социальные проекты. Многие армяне под давлением режима покинули родные места. Сегодня процесс миграции остановился. Всего в Джавахетии сегодня проживает более 160 тысяч человек, из которых около 55%, а вместе с Цалкой еще больше — армяне, то есть более 90 тысяч человек. При этом во всех руководящих органах края армян нет. Во многих муниципалитетах продолжают работать люди, назначенные еще при Саакашвили. Эти чиновники не думают о народе. Большая армянская община существовала в Боржомском районе, сегодня армян здесь не более 3%. В Ахалцихе до 2000 года армянское население составляло до 50%, сегодня — не более 30%. Большое количество жителей Адигенского района составляли армяне, сегодня их не более 2%. В Аспиндзском районе армян 10%, Ахалкалакском — 85%, в бывшей Богдановке, ныне Ниноцминде, — более 90%, в Цалке, входящей сегодня в Квемо-Картли, — не менее 30%. Самый большой город в крае — Ахалцихе, а самый густонаселенный район — Ахалкалакский, в нем 65 деревень, из них 5 — грузинских, 3 — армяно-грузинских, а 57 — полностью армянских.

Джавахкская диаспора России взаимодействует с общественными и государственными организациями Грузии и Армении?

— В Грузии мы поддерживаем те политические силы, которые представляют интересы народа. У нас сложились конструктивные отношения со многими представителями грузинской оппозицией. Со многими представителями грузинских политических сил мы встречаемся в Москве, так как являемся частью грузинской диаспоры в России. Мы активно взаимодействуем с государственными структурами Армении — министерствами диаспоры, обороны, культуры и спорта. Недавно состоялась наша встреча с Католикосом всех армян Гарегином II. В Армении нас принимают на высоком уровне, к нашему мнению прислушиваются. Мы стремимся действовать в конструктивном ключе на благо общего дела, быть полезными и Грузии, и Армении, способствовать укреплению армяно-грузинских отношений. Я лично в качестве международного наблюдателя присутствовал на недавних парламентских выборах в Армении. Мы стремимся вносить свой вклад в укрепление армяно-российских отношений, активно взаимодействуем с Государственной Думой РФ, Комитетом по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Сотрудничаем с Советом Федерации РФ. Джавахкская диаспора России могла бы стать мостом между Россией и Грузией. Мы готовы оказать содействие в привлечении в Самцхе-Джавахетию инвестиций. Не раз предлагали организовать там свободную экономическую зону, что способствовало бы развитию экономики всей Грузии.

Ни для кого не секрет, что между Арменией и Азербайджаном идет информационная война, скорее Азербайджан ведет ее против Армении. Как Вы считаете, каков расклад сил?

— Азербайджан тратит на пропаганду большие средства, как и Турция. У нас таких возможностей нет, да и руководствуемся мы другими критериями. Я считаю, что в условиях информационной войны, которую развязал против Армении Азербайджан, необходимо усиливать армянские средства массовой информации. Мы должны использовать возможности СМИ для ознакомления широкой аудитории с позицией Армении по ключевым вопросам политической и общественной жизни, для популяризации армянской культуры. Дать отпор идеологическим нападкам на Армению и Россию — наше общее дело. «Ноев Ковчег» — единственное в России издание, объективно освещающее политические, экономические и другие процессы на Кавказе. Издается газета, насколько мне известно, на собственные средства, а армянская диаспора не в полной мере поддерживает издание. И возможности «Ноева Ковчега», а также информационного интернет-ресурса novostink.ru не используются до конца.

Каковы планы Вашей организации на ближайшую перспективу?

— В июле этого года представители джавахкской диаспоры России вместе с делегациями Государственной Думы и Совета Федерации РФ примут участие в торжественных мероприятиях в Феодосии по случаю празднования 200-летия со дня рождения Ивана Айвазовского. Эта дата объединила усилия общественных деятелей, церкви, представителей культуры. При поддержке Вардкеза Багратовича Арцруни восстанавливается территория кладбища, на котором похоронен художник. Московская епархия Армянской Апостольской Церкви участвует в реставрации армянской церкви на его территории. В свое время силами джавахкской диаспоры России в Крыму был восстановлен бюст Александра Спендиарова у дома-музея композитора в Ялте. Бронзовый бюст пропал. Мы установили его базальтовую копию. За эту благотворительную акцию украинские власти (в то время Крым входил в состав Украины) внесли мое имя в черный список, заявив, что бюст был установлен без официального разрешения властей.

Сколько же стран объявили Вас персоной нон грата?

— Три — Азербайджан, Украина и Грузия.

«Ноев Ковчег»