«Беженцев надо спасать во время их отплытия из Африки»

Рим, , 13:19 — REGNUM Министерство внутренних дел Италии проведет в ближайший вторник большое совещание, на которое приглашены представители 12 ведущих организаций, занимающихся спасением беженцев в водах Средиземного моря и доставкой их на итальянскую территорию. Об этом сообщают римские корреспонденты испанской El País Белен Домингес и Даниэль Верду,

«За шесть месяцев 2017 года на Апеннинском «сапоге» и островах страны высадились 93 357 иммигрантов, в основном североафриканцев. Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), поток беженцев количественно увеличился в этом году по сравнению с 2016 на 20%, по итогам 2017 общее количество вновь прибывших «кандидатов в итальянцы» составит 220 тысяч, — пишут журналисты. — Отталкиваясь от этих данных, МВД рассчитывает настоять на реализации операции «спасения от спасаемых». Более года назад Европейская Комиссия совместно с агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex приняли решение «спасать» беженцев практически в момент отплытия их от североафриканских берегов (главным образом Ливии). Ради этого в зону наиболее интенсивного трафика были направлены патрульные корабли стран Евросоюза для несения дежурства, снятия беженцев с плавсредств и возвращения их к месту отправки. Благотворительные же конторы (НПО) делают все с точностью до наоборот, собирая иммигрантов в территориальных водах Италии и перевозя их на острова или на материковую часть страны».

По мнению авторов, ситуация настолько серьезна, что в случае, если решение ЕК и Frontex не будет исполняться, итальянские власти обещают просто закрыть порты для входа судов с беженцами на борту. НПО-спасатели должны работать в 30-мильной зоне, но располагающейся у африканских, а не итальянских берегов».

«Италия переходит от уговоров к языку ультиматумов», — констатируют журналисты.

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