Представители ДНР и ЛНР должны войти в состав СЦКК

Донецк, , 11:57 — REGNUM Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич 21 июля заявил о целесообразности возвращения представителей Донецка и Луганска в состав СЦКК.

По его словам, такой шаг существенно облегчил бы координацию вопросов безопасности в Донбассе. Лукашевич также призвал СММ ОБСЕ «плотнее контактировать с силами на местах и способствовать диалогу сторон».

Возвращение представителей ДНР и ЛНР на полноправных условиях в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня позволит упростить и оптимизировать его работу. Такую точку зрения высказал Донецкому агентству новостей глава делегации ДНР на переговорах в Минске, председатель Народного совета Республики Денис Пушилин.

По мнению Пушилина, полноценное участие представителей Республик в работе СЦКК даст возможность наладить более плотное взаимодействие центра с СММ ОБСЕ и представителями других международных организаций, что будет существенно способствовать процессу мирного урегулирования.

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Пушилин подчеркнул, что вопрос участия ДНР и ЛНР в работе СЦКК неоднократно поднимался в Минске на заседаниях Контактной группы и подгруппы по безопасности.

«Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости возобновления официального участия представителей Республик в СЦКК на паритетных условиях, как это было до введения украинской стороной особого порядка пересечения линии разграничения 22 января 2015 года», — добавил он.

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Пушилин пояснил, что указанный порядок лишил представителей Республик каких-либо гарантий безопасности при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. «Это, по сути, заблокировало возможность присутствия представителей Республик в СЦКК», — подытожил глава делегации ДНР.