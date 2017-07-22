В Луганске прошли военные учения

Луганск, , 11:05 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции, сотрудники МВД, МГБ и МЧС Луганской Народной Республики провели совместные учения по противодействию силам специальных операций и диверсионно-разведывательным группам противника. Об этом ЛуганскИнформЦентру сообщили 22 июля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Глава МВД ЛНР Игорь Корнет отметил, что «в последнее время преступная украинская власть изменила свою вредоносную тактику в отношении Республики».

«Не в состоянии сломить волю народа в честном бою, они перешли к прямым диверсиям. В связи с этим перед жителями Республики встала угроза терроризма. Недавние взрывы в центре Луганска — свидетельство тому», — приводит его слова пресс-служба оборонного ведомства.

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«В ходе учений была отработана тактика обезвреживания диверсионно-разведывательных групп и сил специальных операций ВСУ на примере условного нападения на здание военного комиссариата, а также освобождения заложников», — рассказали в Народной милиции.

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