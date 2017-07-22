ВСУ продолжают уничтожать инфраструктуру и жилые дома в ДНР

Донецк, , 10:44 — REGNUM На сегодняшний день вследствие военных действий в Донецкой Народной Республике частично повреждено или разрушено более 11 390 объектов инфраструктуры, сообщает 22 июля пресс-служба Уполномоченного по правам человека в ДНР.

Всего же на сегодня в Донецке разрушено более 6828 объектов, в Дебальцево — 268, в Горловке — 527, в Докучаевске — 91, в Енакиево — 309, в Ждановке — 91, в Кировском — 75, в Макеевке — 1113, в Снежном — 55, в Торезе — 122, в Харцызске — 750, в Шахтерске — 75, в Ясиноватой — 581, в Амвросиевском районе — 278, в Волновахском районе — 3, в Марьинском районе — 24, в Новоазовском районе — 17, в Старобешевском районе — 57, в Тельмановском районе — 93 и в Шахтерском районе — 33 объекта.

Пресс-служба также приводит данные в разрезе отраслей. Разрушены: 6241 жилой дом, 769 линий электропередач и пунктов распределения электроэнергии, 176 объектов теплоснабжения, 49 объектов водоснабжения, 2669 объектов газоснабжения, 14 объектов водоотведения и канализационного хозяйства, 102 объекта здравоохранения, 513 объектов общеобразовательных учебных заведений. Список можно продолжить. Значительная часть разрушенных объектов восстановлению не подлежит. Таковыми, по мнению экспертов, в Донецке являются часть поселка шахты Октябрьской, населенный пункт Пески, в Горловке — поселок Зайцево.

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Наиболее тревожным является тот факт, что ВСУ постоянно бьют по экологически небезопасным объектам, например, по Донецкой фильтровальной станции, предприятиям, связанным с химической промышленностью.